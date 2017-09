Marcas de tecnologia são campeãs em relevância no País

Uma pesquisa realizada pela agência Ogilvy apontou que as empresas de tecnologia são campeãs entre os consumidores brasileiros quando o assunto é relevância de marca. Entre as dez marcas eleitas como as mais relevantes do levantamento apresentado ontem pela Ogilvy, cinco são do setor de tecnologia: Google, Facebook, Netflix, Samsung e Apple.

Para o presidente do grupo Ogilvy Brasil, Fernando Musa, a relação dos clientes com as marcas evoluiu. Hoje, o principal atributo é a utilidade que uma empresa tem na vida das pessoas. Quanto mais indispensável o serviço prestado por uma marca, melhor costuma ser a avaliação sobre o negócio.

Isso pode explicar a liderança do Google e também a ascensão da Netflix. "A Netflix é uma empresa recente, mas que chegou com uma proposta de valor muito clara: oferecer entretenimento de qualidade a um preço muito menor do que o de seus concorrentes", disse o executivo.

Para realizar o estudo, que ouviu pouco mais de 2 mil consumidores de 18 a 64 anos e que atuam no mercado de trabalho, a Ogilvy utilizou uma lista de 50 marcas, selecionadas a partir de rankings de marca e de relevância de mercado - todos os principais bancos e operadoras de telefonia, por exemplo, foram avaliados pelos entrevistados, mas não chegaram ao "top 10".

Além de Google (1.º), Facebook (2.º), Netflix (5.º), Samsung (7.º) e Apple (9.º), aparecem na lista três marcas de capital brasileiro: Natura (3.º), Havaianas (4.º) O Boticário (6.º). As multinacionais Nestlé (8.º) e Nike (10.º) completam o ranking. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários