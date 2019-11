Mapa publica produtos da agricultura familiar com desconto em novembro

A manga é um dos produtos com bônus - Reprodução

A relação dos produtos do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) com direito ao desconto em outubro nas operações de crédito junto a instituições financeiras foi publicada na sexta-feira (8) no Diário Oficial da União.

O desconto é aplicado pelo banco que operou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) sobre o valor do pagamento para os produtos da lista, para que os agricultores tenham assegurado, no mínimo, o custo de produção para garantir o pagamento.



Os produtos e os estados contemplados têm validade para o período de 10 de novembro a 9 de dezembro deste ano, conforme a Portaria 5.253, da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



Os produtos que tiveram queda de preço de mercado terão descontos no momento de amortização ou liquidação do crédito. O desconto concedido é correspondente a diferença entre o preço de mercado e o de garantia.



Os produtos com bônus são: açaí, babaçu (amêndoa), banana, castanha de caju, feijão caupi, laranja, mamona, manga, maracujá, mel, raiz de mandioca, tomate e trigo.



Para os agricultores que têm operações de investimento sem um produto principal, há o bônus da cesta de produtos. Nesses casos, os descontos são calculados por meio de uma composição dos bônus do feijão, leite, mandioca e milho.



Os estados que integram a lista deste mês são: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraná, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sergipe, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins.



Algumas das culturas terão bônus acima de 51%, como é o caso do babaçu (amêndoa) para agricultores do Maranhão. O produto, que tem preço de garantia de R$ 3,04/kg, teve o preço de mercado no último mês registrado em R$ 1,48/kg, o que representa queda de 51,32%.



Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgados pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa.