Mão de obra sobe menos e desacelera inflação da construção no IGP-10 de agosto

Os aumentos menores no custo da mão de obra na construção desaceleraram a inflação do setor em agosto, dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10), divulgado na manhã desta quarta-feira, dia 16, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) registrou aumento de 0,27% em agosto, ante uma elevação de 0,62% em julho. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços repetiu a variação de preços do mês anterior, alta de 0,10%. Já o índice que representa o custo da Mão de Obra teve aumento de 0,40% em agosto segundo a FGV, após uma elevação de 1,04% em julho.

Veja Também

Comentários