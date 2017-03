Manutenção e melhorias nas rodovias de MS são alguns dos pedidos de deputado

Na sessão da última quinta-feira (02), a indicação mais urgente do deputado professor Rinaldo foi para que a Agesul faça o patrolamento com a devida correção do escoamento de água, encascalhamento e manutenção de pontes na rodovia MS-228, entre o município de Rio Negro e a Fazenda Tatiaia.

Conforme o deputado, proprietários e produtores rurais da região, conhecida como Corixão, alegam estar com dificuldades de levar suprimentos para as propriedades rurais e de fazer o escoamento da produção, pelos danos que a estrada sofreu nos últimos dias.

Para os prefeitos de Corguinho e Terenos, também foram encaminhadas indicações solicitando o patrolamento com a correção do escoamento de água e o encascalhamento de estradas vicinais. Para a prefeita de Corguinho, Marcela Lopes (PSDB), em relação à estrada vicinal que liga o assentamento Piraparque à sede do município. Já para o prefeito Donizete Barraco (PMN), do município de Terenos, o pedido refere-se ao trecho que sai da rodovia BR-060 e liga os assentamentos Santa Mônica e Nova Querência. Em ambos os pedidos, além de facilitar o escoamento da produção, a realização dos serviços também favorece os estudantes dos assentamentos, por ser linha do transporte escolar.

O professor, que é o criador da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio e do Cooperativismo na Casa de Leis, defende a importância dos pedidos. “A vocação econômica do nosso Estado para o agronegócio é muito forte e o pequeno produtor é muito importante neste processo, não apenas economicamente, mas socialmente também. Garantir o escoamento desta produção é fortalecer e prestigiar o pequeno produtor”, afirmou o deputado.

