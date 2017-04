Mansueto sinaliza que contribuição rural continuará sendo menor

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, sinalizou nesta quarta-feira, 12, que a contribuição previdenciária continuará sendo menor para os trabalhadores rurais em relação aos demais trabalhadores. Mansueto participou de um "Face to Face" no Facebook, na noite desta quarta-feira, para responder perguntas de internautas sobre a reforma da Previdência.

"A aposentadoria rural continuará sendo subsidiada e com regras especiais. A contribuição que o trabalhador do campo terá que pagar será de caráter meramente fiscalizatório", afirmou. O secretário havia sido indagado sobre como ficará a aposentadoria dos agricultores após a aprovação da reforma. Mansueto ponderou que regras específicas para a aposentadoria rural ainda estão sendo discutidas no Congresso Nacional.

