Mansueto: País pode retomar grau de investimento antes da média dos países

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, afirmou nesta terça-feira, 21, que o Brasil está no caminho certo para recuperar o grau de investimento das agências de classificação de risco e que isso deve acontecer antes do tempo médio dos países que já perderam e recuperaram a nota, de 7 anos, segundo cálculo do Itaú Unibanco.

"As agências olham a trajetória da dívida pública e o governo tem tomado as medidas corretas nessa direção, como, por exemplo, a aprovação da PEC do teto e o encaminhamento da Reforma da Previdência", afirmou o secretário ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, antes de participar de evento em São Paulo. "Simultaneamente, a inflação converge para a meta de 4,5%, o que ajuda nas previsões de juros para baixo", acrescentou.

O secretário ressaltou também que a proporção da dívida pública em relação ao PIB terminou o ano passado abaixo de 70%, a 69,5%, e que a trajetória dela se encontra em situação melhor do que há seis meses. "Se agências perceberem que o nível da dívida deve cair nos próximos anos, em vez de subir, é provável que o Brasil recupere o grau de investimento antes da média dos países", disse.

