Mansueto é exonerado e Bruno Funchal é nomeado para o comando do Tesouro

A saída de Mansueto Almeida foi anunciada em junho deste ano - (Foto: Reprodução)

A exoneração de Mansueto Almeida do cargo de secretário do Tesouro Nacional foi confirmada na edição desta quarta-feira, 15, do Diário Oficial da União. A saída foi anunciada em junho deste ano. Foi nomeado para o seu lugar o economista Bruno Funchal, que ocupava até então o posto de diretor de Programas do Ministério da Economia e é ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo.

Com isso, Funchal foi exonerado da função que vinha exercendo. Os atos de pessoal foram assinados pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto.

No começo do mês, Mansueto Almeida reafirmou que não deve haver mudanças de trajetória no comando do Tesouro. "Não haverá mudanças na política fiscal brasileira. O plano de consolidação fiscal do Brasil está na Constituição, e o Brasil não vai mudar a Constituição", disse, em videoconferência organizada pelo Itaú BBA. A exoneração de Mansueto, segundo consta no Diário Oficial, ocorreu "a pedido".