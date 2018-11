Mansueto diz que PIB em 2018 deve crescer em torno da projeção oficial de 1,4%

Após o IBGE divulgar que a economia brasileira cresceu 0,8% no terceiro trimestre, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta sexta-feira, 30, que o crescimento do PIB veio em linha com o esperado pelo mercado e pelo governo e aponta que o crescimento do ano deve ficar em torno dos 1,4% projetados oficialmente. "A economia vem se recuperando, com índices de confiança aumentando e a inflação baixa", afirmou.

Almeida afirmou que, para 2019, o crescimento pode ficar acima dos 2,5% esperados pelo governo a depender de reformas e da continuidade fiscal, que passa pela reforma da Previdência. "Vamos ter recuperação cíclica muito forte da economia brasileira, que pode ser maior a depender do ajuste fiscal", completou.