Mansueto: Brasil tem potencial de crescer 0,7% este ano e 2% a 3% em 2018

A economia brasileira tem potencial de crescer 0,7% este ano e "algo entre 2% e 3% no ano que vem", disse nesta quarta-feira, 20, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. A expectativa é mais otimista do que as projeções oficiais do governo, que apontam atualmente para alta de 0,5% no Produto Interno Bruto (PIB) este ano e avanço de 2% em 2018.

"Isso é algo extremamente positivo", disse Almeida, que participa de audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado.

Caso a economia de fato cresça mais do que o esperado, isso tem um reflexo positivo sobre a arrecadação do governo. A frustração de receitas tem sido um problema recorrente para que a equipe econômica consiga fechar as contas do Orçamento e contribuiu para o corte de R$ 45 bilhões nos gastos atualmente em vigor.

A declaração de Almeida ocorre às vésperas de o governo fechar o próximo balanço de receitas e despesas para saber se poderá ou não liberar uma parte das despesas bloqueadas no Orçamento.

Em agosto, o impulso tomado pela arrecadação trouxe certo alívio à equipe econômica. A alta real de 10,78% nas receitas federais é avaliada como fruto da recuperação da atividade, e a Receita Federal mantém expectativa positiva de que o movimento se consolide nos próximos meses.

