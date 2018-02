Manifestantes seguem impedindo início da assembleia de acionistas da Eletrobras

A Eletrobras entrou com um pedido na Justiça para possibilitar o início da reunião, mas o mesmo ainda não foi julgado - Foto: STIU-DF

Manifestantes contrários a privatização das seis distribuidoras da Eletrobras continuam a impedir o acesso dos acionistas ao local onde será realizada a assembleia da companhia. A reunião estava marcada para às 14 horas, em um auditório no subsolo da sede da estatal em Brasília. Os manifestantes, no entanto, fecharam a entrada externa do local e também os acessos internos ao auditório.

Um grupo entre 20 e 30 acionistas e representantes de investidores da companhia aguarda o início da assembleia.

A Eletrobras entrou com um pedido na Justiça para possibilitar o início da reunião, mas o mesmo ainda não foi julgado.

A reunião, prevista para esta tarde, em Brasília, tem como pauta decidir se realiza a venda das distribuidoras ou realização a liquidação dessas empresas.