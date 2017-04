Manifestantes realizam protestos em Brasília e Cuiabá

A rodovia BR-060, que liga Brasília a Goiânia, estava bloqueada, na altura da região administrativa do Núcleo Bandeirante, a cerca de 13 km do Plano Piloto, na manhã desta sexta-feira, 28. Manifestantes queimam pneus no meio da via, o que está provocando engarrafamento. Por volta das 7h30, permanecia impedindo o acesso à região central de Brasília e ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek.

Cuiabá

A mobilização dos trabalhadores começou às 6h na Praça Ipiranga, região central de Cuiabá (MT). O transporte coletivo não está funcionando. Portando bandeiras, cartazes, os manifestantes chegaram a pé e de carona. O comando estima que 10 mil trabalhadores participem do ato na região central da capital.

Segundo sindicalistas, os 28 sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada, os 32 dos servidores públicos do Estado, além de servidores federais e municipais, confirmaram adesão à greve nacional. Os serviços dos correios pararam desde quinta-feira, 27. Foram suspensas visitas a presos, já que os agentes penitenciários aderiram à greve.

Além da capital e da região metropolitana, a greve geral nacional atinge os maiores municípios do Estado de Mato Grosso, segundo o comando grevista.

Veja Também

Comentários