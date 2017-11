Manifestantes protestam contra reforma trabalhista

Manifestantes protestam na manhã desta sexta-feira, 10, contra as mudanças propostas pelo governo na reforma trabalhista, em São Paulo. Sem confirmar o número, a Polícia Militar informou que diversas pessoas se reúnem na Praça da Sé, na região central da cidade, desde o início da manhã, assim como no terminal Varginha, na zona Sul. A previsão é de que o protesto da Sé se encaminhe para a Avenida Paulista.

As novas regras das relações trabalhistas no Brasil entram em vigor no sábado, dia 11 de novembro. Elas foram aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Michel Temer em 13 de julho.

Os protestos também foram convocados em Alagoas, Bahia, Brasília, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.