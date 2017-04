Manifestantes interditam Avenida Paulista em ambos os sentidos e Viaduto do Chá

Manifestações interditam importantes vias da capital paulista na tarde desta sexta-feira, 28. A Avenida Paulista está bloqueada na altura do vão livre do Masp em ambos os sentidos. O Viaduto do Chá, na região central, também está bloqueado junto à Rua Líbero Badaró.

Além disso, é constante o fluxo de pessoas chegando ao Largo da Batata pela Linha 4-Amarela do Metrô. A linha, privatizada, opera normalmente. A Estação Faria Lima tem reforço policial desde as plataformas até a saída para o Largo.

Ainda no Largo da Batata, um vendedor ambulante que se identifica como Ronald vende faixas contra o presidente Michel Temer por R$ 5 para manifestantes que já se concentram para ato marcado para começar às 17 horas.

Rio

A Polícia Rodoviária Federal informou que os oito motoristas que interromperam o tráfego na Ponte Rio-Niterói na manhã desta sexta-feira foram multados em R$ 5.746, cada um, por bloqueio de rodovia federal.

Os veículos, dirigidos por sindicalistas, chegaram à ponte às 6 horas. Eles seguiram lentamente até o vão central, segurando o trânsito, e interromperam totalmente o fluxo de carros no sentido Rio.

Pouco tempo depois, os manifestantes pularam a mureta e interditaram também a via no sentido Niterói. Às 7 horas, uma pista no sentido Rio foi liberada. Às 7h47, a ponte foi totalmente liberada. Houve 10 quilômetros de engarrafamento, como reflexo do bloqueio.

Veja Também

Comentários