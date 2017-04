Manifestantes fazem protesto contra reformas em rodovia da grande BH

Por volta das 7h desta sexta-feira, 28, manifestantes faziam protesto em dois pontos da BR-040, em Congonhas e Contagem, ambas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal. Há registro também de manifestação na MG-010, que liga Belo Horizonte ao Aeroporto de Confins. Pneus foram queimados.

Funcionários do metrô e do sistema de transporte público rodoviário de Belo Horizonte prometeram adesão à greve geral, assim como escolas das redes municipal, estadual e particular. Uma manifestação foi marcada pela Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT-MG) e outras centrais sindicais para as 9h na Praça da Estação, com passeata que seguirá até a Praça Sete, ambas na região central da capital.

Veja Também

Comentários