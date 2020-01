Mais uma semana de queda no mercado de suínos

Da Redação, com informações da Scot Consultoria

A carcaça está cotada, em média, em R$ 8,80 por quilo - Reprodução

O mercado de suínos registrou mais uma semana de queda nos preços. Desde o início e janeiro, o recuo nas cotações nas granjas de São Paulo foi de 5,8%, ou R$ 7,00 por arroba. O animal terminado está sendo negociado, em média, em R$ 113,00 por arroba.

No atacado, o recuo no período foi mais intenso, de 12,9%. A carcaça está cotada, em média, em R$ 8,80 por quilo. As despesas típicas de início de ano reduziram o poder aquisitivo da população, refletindo em menores vendas.