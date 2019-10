Mais uma semana de estabilidade do preço do frango nas granjas

As exportações fecharam setembro em queda - Reprodução

O consumo andando de lado e a oferta regulada à demanda mantiveram por mais uma semana os preços do frango estáveis. Nas granjas paulistas o animal terminado segue cotado, em média, em R$ 3,30 por quilo.

No atacado, as vendas ganharam fôlego com a virada do mês e os preços subiram. A carcaça está cotada, em média, em R$ 4,15 por quilo, alta de 5,1% na comparação semanal.



As exportações fecharam setembro em queda, o que corrobora com os preços andando de lado. O volume exportado foi 0,7% menor que em agosto último e 10,9% abaixo do mesmo período de 2018.