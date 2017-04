Mais um grande tumulto interrompeu ato contra o governo federal que era promovido na Cinelândia (região central do Rio) às 18h55 desta sexta-feira (28). Ao tentar conter vândalos que destruíam telefones públicos e incendiavam lixo, a Polícia Militar atacou com bombas de gás e tiros de balas de borracha a multidão que participava do protesto. Houve pânico e correria. Jovens mascarados responderam lançando pedras e paus. Às 19h10 os confrontos continuavam.

Veja Também

Comentários