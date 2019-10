Mais de 5,7 milhões entregam declaração do ITR 2019 dentro do prazo

Os sistemas da Receita Federal registraram o recebimento de 5,795 milhões de Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) de 2019, entregues dentro do prazo, que se encerrou nesta segunda-feira, 30 de setembro. No ano passado, foram entregues 5,661 milhões declarações dentro do prazo regulamentar.

Entrega em atraso

Quem não entregou a DITR 2019 dentro do prazo, poderá fazer a declaração a partir de hoje (1º) e está sujeito a pagamento de multa de 1% do imposto devido, limitada a 20%. A multa mínima é de R$ 50,00, mesmo para quem não tenha imposto apurado na declaração.

A Notificação de Lançamento da Multa por Atraso e a correspondente Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para pagamento da multa serão emitidos pelo programa de preenchimento da DITR.

O ITR é um imposto federal pago anualmente pelos proprietários de imóveis ou propriedades rurais

