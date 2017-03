A Receita Federal informou nesta segunda-feira, 13, que mais de 2,5 milhões de declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) foram recebidas pelo órgão até as 17 horas de hoje. Quem entrega primeiro o documento tem prioridade no recebimento da restituição do imposto.

A expectativa do supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, é de que 28,3 milhões de contribuintes entreguem a declaração até o prazo final, 28 de abril.

