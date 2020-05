Mais de 200 ganhadores do Nota MS Premiada ainda não resgataram o prêmio na Capital

Nas cidades de Costa Rica, Bela Vista e Guia Lopes da Laguna faltam três. Em Camapuã e Bataguassu quatro ganhadores não efetuaram o cadastramento - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pelo menos 288 ganhadores de Campo Grande que tiveram suas dezenas sorteadas no Programa Nota MS Premiada ainda não fizeram o cadastramento no site www.notamspremiada.ms.gov.br. Os ganhadores dividem o prêmio da quina, equivalentes aos três sorteios já realizados nos meses de fevereiro (referente a janeiro) março (referente a fevereiro) e abril (referente a março) com valores que vão de R$ 527,70 a R$ 682,59.

De Dourados faltam se cadastrar 70 ganhadores, e em Três Lagoas 36. No município de Corumbá ainda não fizeram o cadastro 16 acertadores da quina, e em Caarapó faltam 13. Em Paranaíba, Naviraí, Nova Andradina também faltam 13. De Amambai e Chapadão do Sul faltam nove, e em Miranda oito ainda não se cadastraram. No município de Sidrolândia nove ganhadores ainda não se cadastraram, e em Cassilândia faltam sete. Em Ivinhema 10 ainda precisam se cadastrar. Em Jardim e Rio Brilhante faltam sete. Já em Aquidauana faltam cinco e em Ponta Porã seis pessoas ainda precisam fazer o cadastro no site www.notamspremiada.ms.gov.br.

Nas cidades de Costa Rica, Bela Vista e Guia Lopes da Laguna faltam três. Em Camapuã e Bataguassu quatro ganhadores não efetuaram o cadastramento. Em Bonito, Coxim, Iguatemi e Maracaju, faltam três acertadores respectivamente. No município de Deodápolis cinco ganhadores ainda não se cadastraram.

Um ganhador de Água Clara também não se cadastrou. Em São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Fátima do Sul e Anastácio faltam dois. No município de Angélica três ganhadores não efetuaram o cadastro. E ainda precisam fazer o cadastramento os ganhadores de Alcinópolis, Anaurilândia, Batayporã, Itaporã, Ladário, Mundo Novo, Itaquiraí, Juti e Rio Verde. Cada dos referidos municípios apresentou um ganhador da quina. Para saber se você é um dos acertadores acesse o site notamspremiada.ms.gov.br e digite o CPF. O prazo para que os ganhadores do primeiro sorteio resgatem o prêmio termina em junho. Os ganhadores do segundo sorteio têm até o mês de julho para receber a premiação. E para quem foi felizardo no terceiro sorteio, o prazo para resgatar o prêmio termina em agosto.