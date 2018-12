Mais de 18 mil pessoas podem perder benefício da previdência em MS

O BPC tem o valor de um salário mínimo e é pago mensalmente a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que possuem renda familiar de até ¼ do salário mínimo - Divulgação

Em Mato Grosso do Sul 18.683 pessoas devem perder o Benefício de Prestação Continuada (BPC) - também conhecido como LOAS. Isso porque eles não fizeram o recadastramento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o prazo acaba na segunda-feira (31).

O BPC tem o valor de um salário mínimo e é pago mensalmente a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que possuem renda familiar de até ¼ do salário mínimo (atualmente R$ 238,50). Entre as vantagens de fazer parte do Cadastro Único, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social está a possibilidade de participar de vários programas sociais do Governo Federal.

De acordo com o INSS, apenas em Campo Grande, dos 16.600 idosos que recebem o BPC, 2.694 ainda não se cadastraram e das 12.799 pessoas com deficiência que recebem o benefício, 2.470 ainda precisam se inscrever no Cadastro Único.