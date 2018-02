Mais ágil e moderna, Governo do Estado lança Jucems Digital nesta segunda-feira

Jaime Verruck lembra que reduzir o tempo médio de abertura de empresas era uma das metas do início do Governo em 2015 - Divulgação

O Governo do Estado lança nesta segunda-feira (19) a Jucems Digital, que marca uma nova era no acesso às informações disponibilizadas pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, agora totalmente online. O lançamento contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja e do secretário Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O sistema vai oferecer aos empresários sul-mato-grossenses a possibilidade de acessar todos os serviços oferecidos pela Jucems através da internet, eliminando o deslocamento até os pontos de atendimento e a entrega de documentos físicos, que serão autenticados via certificação digital.

Jaime Verruck lembra que reduzir o tempo médio de abertura de empresas era uma das metas do início do Governo em 2015, que foi atingida passando de 36 para 17 dias o prazo médio. Já o segundo passo para melhorias no setor, consistia em investir em tecnologia da informação para que tudo fosse digital.

“O que vamos lançar dia 19 é a abertura de empresa sem que o contador precise sair do seu escritório ou o empresário ir até a Jucems, o que da agilidade e mais segurança. Esse projeto pioneiro em Mato Grosso do Sul e a ideia é que em todo o Estado o processo de abertura de empresas ocorra todo digital, moderno, seguro e muito mais rápido”, afirma.

O diretor-presidente da Jucems, Augusto César de Castro lembra que os processos serão analisados da mesma forma como é hoje, mas com agilidade e sem papelada. “O empresário e o contador vão ganhar tempo, sem ter que ir e vir entre os órgãos, por que tudo será feito e informado pelo sistema online, que estará disponível 24 horas por dia”.

O Sebrae é parceiro do projeto, por entender a importância da desburocratização do setor. “É um trabalho que está sendo feito em parceria há mais de três anos, por meio de ações com a Redesimples. Queremos cada dia mais facilitar a vida dos donos de pequenos negócios, desburocratizando processos e fazendo com que a abertura de empresa seja fácil e rápida”, afirma o superintendente Claudio Mendonça.

Apesar de o sistema ser de fácil operação, os contadores vinculados ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC/MS) vão passar por uma capacitação para que as mudanças sejam apresentadas de forma clara. Os treinamentos serão realizados inicialmente em três cidades, sendo dia 26 de fevereiro em Campo Grande e dia 27 em Dourados e Ponta Porã.

No decorrer dos dias serão agendados treinamentos em outros municípios polos de Mato Grosso do Sul para atingir o máximo de contadores habilitados a operar o sistema. Resultado é menos burocracia e mais agilidade do processo de abertura e fechamento de empresas no Estado.

O lançamento da Jucems Digital acontece dia 19 de fevereiro a partir das 14 horas no auditório da Semagro, localizado no bloco 12 no Parque dos Poderes.

Na oportunidade será feita a entrega do certificado do Primeiro Registro Digital ao empresário e ao contador.