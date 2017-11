Maioria mostra dúvidas sobre reforma tributária nos EUA, diz pesquisa

O debate no Congresso dos Estados Unidos sobre uma reforma tributária começa com grande parcela dos americanos sem saber muito sobre o plano do Partido Republicano do presidente Donald Trump ou mesmo céticos sobre seu mérito, de acordo com uma nova pesquisa do Wall Street Journal e da NBC News.

Na pesquisa, 25% dos americanos qualificaram o plano defendido por Trump como "uma boa ideia, enquanto 35% consideram a iniciativa ruim. Cerca de 40% dos consultados não tinham opinião sobre o assunto.

Trump diz que haverá menos impostos para as empresas e a classe média e que isso estimulará a economia. Já críticos democratas argumentam que os mais beneficiados serão os mais ricos.

Na pesquisa, 46% disseram que esperam pagar mais impostos ou o mesmo montante após a reforma, caso ela seja aprovada, enquanto 25% afirmavam que certamente devem pagar mais. Já 14% previam pagar menos impostos, caso mude o sistema tributário. Entre os ouvidos, 40% disseram que não sabiam o suficiente para ter uma opinião sobre isso.

A pesquisa foi realizada entre 23 e 26 de outubro, com 900 adultos. A margem de erro é de 3,27 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Fonte: Dow Jones Newswires.