Maioria dos supermercados crê em vendas estáveis no início de 2019, diz Abras

A maioria dos empresários do setor de supermercados acredita que as vendas no início do próximo ano devem ficar estáveis ante 2018, conforme levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). De acordo com o estudo, 48% dos empresários acreditam que as vendas devem ficar no mesmo patamar do último verão.

A pesquisa analisou a expectativa de vendas dos varejistas com relação a diversas categorias de produto.

No segmento de bebidas, a previsão é de alta de 12,9% nas vendas de cerveja em relação ao ano anterior, seguida de refrigerante, 12,7%, e água mineral, 12,6%.