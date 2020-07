Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não conhece alguém que tenha recebido o auxílio sem precisar

Desde o mês de abril parte dos sul-mato-grossenses estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600 - (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

Desde o mês de abril parte dos sul-mato-grossenses estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600. Mas o que deveria ser um alívio para alguns neste momento de crise, se tornou um pesadelo.

Em um levantamento Controladoria Regional da União no Estado feito neste mês, foi revelado que 1.126 servidores públicos ativos e inativos em MS receberam de forma irregular o pagamento. Os pagamentos indevidos somam R$ 719,4 mil. Todos terão que devolver o montante. Entre os pagamentos irregulares está o caso de um aposentado com remuneração mensal superior a R$ 35 mil. O levantamento feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) com a Controladoria-Geral do Estado (CGE) mostrou que 259 desses servidores poderão responder a processo administrativo e judicial, por falsidade ideológica, já que fizeram o cadastro no Ministério da Cidadania declarando não ter vínculo empregatício, aposentadoria ou pensão.

Na enquete realizada desde o último dia 23, e encerrada hoje (6), o portal A Crítica quis saber: “Você conhece alguém que tenha recebido o auxílio emergencial de R$ 600 indevidamente?”

O resultado apontou que com 57% dos leitores não conheciam, já 42% conheciam alguém que tenha recebido o benefício sem precisar.

O presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigação de uso de máscaras no comércio, em escolas, igrejas e presídios. Ele sancionou a lei aprovada pelo Congresso. Foi mantida a obrigação para o uso de máscaras para transporte público coletivo, veículos de transporte, como aplicativos e táxis; ônibus, aviões e embarcações.

A nova enquete da semana quer saber: “Você é a favor do veto do presidente Bolsonaro em relação ao uso obrigatório de máscaras respiratórias em locais como igrejas, comércio, escolas e presídios?”