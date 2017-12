Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda, pressionadas por euro forte

A Bolsa de Londres funcionou apenas em parte da sessão, mas foi beneficiada por ações de petroleiras e mineradoras e fechou perto do recorde no ano - Divulgação

A maioria das bolsas europeias fechou em baixa, em um pregão marcado pelos volumes mais baixos, típicos da reta final do ano. A força do euro afetou negativamente papéis de exportadoras da zona do euro, no último pregão do ano. Mais cedo, porém, a Bolsa de Londres fechou com ganhos, em pregão abreviado, apoiada por papéis do setor de commodities.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,11%, em 389,12 pontos. Neste ano, o Stoxx 600 avançou 7,66%.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,6% na preliminar de dezembro ante o mês anterior e teve ganho anual de 1,7%. Os dois resultados superaram as projeções de altas de 0,5% e 1,5%, respectivamente, dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

A Bolsa de Londres funcionou apenas em parte da sessão, mas foi beneficiada por ações de petroleiras e mineradoras e fechou perto do recorde no ano. O índice FTSE-100 fechou com ganho de 0,85%, em 7.687,77 pontos, e no ano acumulou ganho de 7,63%.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em baixa de 0,48%, em 12.917,64 pontos. Em 2017, o DAX avançou 12,51%. No setor bancário, Deutsche Bank caiu 0,41% e Commerzbank recuou 0,08%.

Na Bolsa de Paris, o CAC-40 teve queda de 0,50%, a 5.312,56 pontos, e em todo o ano subiu 9,26%. A petroleira Total recuou 0,63%.

Em Milão, o índice FTSE-MIB recuou 1,21%, a 21.853,34 pontos. No ano, o FTSE-MIB teve ganho de 13,61%. Intesa Sanpaolo recuou 0,72% e UniCredit cedeu 1,70%, entre os bancos italianos.

O índice IBEX-35, da Bolsa de Madri, teve baixa de 0,49%, a 10.043,90 pontos, mas em todo o ano subiu 7,40%. Entre as principais empresas, o papel do Santander caiu 0,58%.

Na contramão da maioria, na Bolsa de Lisboa o índice PSI-20 teve alta de 0,36%, a 5.388,33 pontos. Em 2017, o índice avançou 15,15%. (Com informações da Dow Jones Newswires)