Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda, com peso de noticiário corporativo

Os principais mercados acionários da Europa encerraram o pregão desta quarta-feira, 17, em queda, pressionados por balanços corporativos. Por outro lado, a fraqueza do euro limitou as baixas dos papéis de empresas exportadoras. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,14%, para 397,79 pontos.

A temporada de balanços começou a ganhar fôlego na sessão desta quarta-feira na Europa. No Reino Unido, tanto a grife de luxo Burberry quanto a editora Pearson anunciaram diminuição de receitas, pressionadas pela recente desvalorização da libra. Na Bolsa de Londres, as companhias fecharam em queda respectiva de 9,30% e 4,65%. O índice FTSE-100 terminou em 7.725,43 pontos (-0,39%).

Em Paris, os papéis do Carrefour fecharam em queda de 1,75%, minutos antes da divulgação da receita trimestral. O grupo varejista francês informou que as vendas subiram 2,3% no quarto trimestre ante igual período do ano anterior, a 23,32 bilhões de euros, na conta que exclui efeitos cambiais e de calendário, além das vendas de gasolina. O índice acionário CAC-40 terminou em 5.493,99 pontos (-0,36%).

No noticiário macroeconômico, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,4% na comparação anual de dezembro na mediação da Eurostat, perdendo força em relação ao aumento de 1,5% observado em novembro.

A desaceleração da inflação na região fez o euro recuar ante o dólar, o que ajudou algumas companhias exportadoras indústrias como a alemã Continental (+0,62%) e a espanhola Amper (+1,02%).

No entanto, a Bolsa de Frankfurt caiu para 13.183,96 pontos (-0,47%) e a de Madri recuou para 10.474,60 pontos (-0,44%).

A subida do petróleo deu apoio à alta de 0,28% da italiana Enel e à subida de 0,12% da portuguesa Galp Energia.

O índice FTSE-Mib, da Bolsa de Milão, fechou em alta aos 23.514,67 pontos (+0,08%) e o PSI-20, de Libsoa, avançou para 5.618,69 pontos (+0,09%).