Maioria das Bolsas da Europa fecha em baixa; Libra fraca faz Londres avançar

Os mercados europeus de ações encerraram a sessão desta segunda-feira, 11, majoritariamente em queda, enquanto os investidores aguardam sinais mais claros dos principais bancos centrais nas decisões de política monetária desta semana. As exceções foram Londres, embalada pelo desempenho das exportadoras, e Lisboa, que subiu marginalmente. O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou em 388,84 pontos (-0,11%).

A semana começou com sinal negativo nos negócios da Europa, à medida que os investidores aguardam as decisões de quarta-feira do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e de quinta-feira do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). Das três, é esperada apenas a alta de juros do Fed, o que pode restringir a liquidez global. Nesta expectativa, os investidores de mercados mais arriscados, como o de ações, colocaram o pé no freio na sessão.

A agenda de indicadores macroeconômicos também não ajudou. Nenhum indicador de relevância foi divulgado na segunda-feira. Destaque apenas para a expansão anual de 11,1% do Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia no terceiro trimestre, bem acima dos 9,3% estimados por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal e que fez com que o índice XU100 da Bolsa de Istambul subisse para 109.156,47 pontos (+1,14%).

O sinal positivo da Turquia, cuja mercado de ações tem pouca relevância, foi compartilhado apenas por Lisboa e Londres dentre as principais praças europeias. O índice português PSI-20 subiu levemente para 5.363,00 pontos (+0,05%) e o britânico FTSE-100 avançou para 7.453,48 pontos (+0,80%).

No Reino Unido, certa cautela em relação ao Brexit pesou na libra. Por sua vez, com a moeda local mais fraca, as exportadoras britânicas comemoraram. As ações da empresa de aviação Strat Aero saltaram 17,65%, enquanto as da mineradora Greatland Gold avançaram 10,19%.

O câmbio foi também o fator predominante nos negócios em Frankfurt, mas da forma oposta. A subida do euro ante o dólar prejudicou o desempenho das exportadoras da Alemanha. A Deutsche Telekom recuou 1,22% e a empresa de energia E.ON cedeu 1,53%. O índice DAX fechou em queda aos 13.123,65 pontos (-0,23%).

Em Paris, Milão e Madri, as ações de bancos foram os principais destaques de baixa.

Na bolsa francesa, o índice CAC-40 recuou para 5.386,83 pontos (-0,23%), com baixa de 0,41% do Crédit Agricole e 0,89% do BNP Paribas.

Na bolsa italiana, a Banca Carige cedeu 0,95% e o UniCredit perdeu 2,06%. O índice FTSE-Mib teve queda de 0,36%, para 22.690,98 pontos.

Já no mercado espanhol, o Banco de Sabadell caiu 1,00%. O índice IBEX-35 terminou em 10.306,90 pontos (-0,14%).