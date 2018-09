Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta no aguardo por Federal Reserve

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 26, com os investidores no aguardo pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) no período da tarde, quando buscarão informações sobre a economia americana, bem como sinais sobre apertos monetários nos próximos anos. O índice Stoxx 600 subiu 0,30%.

A Bolsa de Londres terminou com ganho de 0,05%, aos 7.511,49 pontos, a Bolsa de Paris avançou 0,61%, aos 5.512,73 pontos e a Bolsa de Frankfurt subiu 0,09%, aos 12.385,89 pontos.

Já a Bolsa de Madri acelerou 0,33%, aos 9.524,80 pontos, enquanto a Bolsa de Milão teve queda de 0,10%, aos 21.646,34 pontos e a de Lisboa recuou 0,02%, aos 5.389,83 pontos.

A decisão de juros do Fed será às 15 horas (de Brasília), seguida pela coletiva de imprensa do presidente da instituição, Jerome Powell, às 15h30.

Embora mais duas altas de juros já estejam precificadas para este ano, os investidores seguem na expectativa pela postura dos dirigentes sobre a saúde da economia americana em meio às tarifas comerciais globais, assim como sinais dos próximos aumentos de juros nos anos seguintes.

"O que importa é o que o Fed falará sobre a economia, mas também se o comitê ousa expressar uma opinião sobre qualquer possível impacto da guerra comercial. Como o presidente americano já expressou sua desaprovação à política do Fed, qualquer reconhecimento de efeitos negativos provavelmente produzirá uma resposta" da Casa Branca, disse o analista Chris Beauchamp, do IG.

Enquanto isso, o Brexit continua no foco dos mercados europeus. Na terça-feira, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse que não seria de interesse nacional apresentar outra eleição geral durante as negociações do Brexit. Isso acontece à medida que May enfrenta mais e mais pressão sobre o futuro das negociações de divórcio entre a UE e o Reino Unido.

Além disso, os investidores continuam monitorando a política na Itália, à medida que aumentam as preocupações com o próximo orçamento do novo governo de coalizão. Roma apresentará seu primeiro orçamento e metas econômicas nesta quinta-feira.

O vice-primeiro-ministro italiano, Luigi Di Maio, líder do partido 5 Estrelas, disse na terça que se recusaria a apoiar um orçamento a menos que incluísse sua principal política de renda básica universal.

Entre os destaques, as ações da Airbus, negociadas na França, subiram 3,24% depois que os reguladores europeus concederam uma certificação crucial para o seu avião A330-900. A entrada em serviço para o jato de fuselagem continua prevista para 2018.

Além disso, a empresa francesa de telecom Bouygues avançou 2,66%, após o J.P. Morgan elevar o preço alvo da ação de 42 euros para 46 euros. (Com informações da Dow Jones Newswires)