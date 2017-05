Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, com commodities, balanços e Alemanha

Commodities, balanços corporativos e indicadores da Alemanha contribuíram para o otimismo nos mercados acionários europeus, que fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 9. A aposta por ativos de risco ainda teve como base a vitória de Emmanuel Macron na eleição presidencial francesa, assim como apostavam os investidores.

Após temores de um possível fim da zona do euro e da União Europeias serem afastados, após a vitória de Macron na França, o tom positivo continuou a imperar nas bolsas europeias.

Esse cenário foi ajudado por dados da economia da Alemanha, divulgados na manhã desta terça-feira. A agência de estatísticas alemã, a Destatis, informou que tanto as exportações quanto as importações do país foram recordes em março, de 118,2 bilhões e de euros e de 92,9 bilhões de euros, respectivamente. Além disso, a produção industrial do país recuou 0,4% em março na comparação mensal, mas analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda maior, de 0,8%.

Ainda na Alemanha, o Commerzbank, segundo maior banco do país, divulgou seu balanço referente ao primeiro trimestre, com lucro líquido de 217 milhões de euros, em um resultado 28,4% maior que o ganho de um ano antes. O resultado foi bastante superior ao projetado por analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 129 milhões de euros. A ação do banco, que ficou em alta superior a 2% durante boa parte do pregão, fechou em baixa de 0,01%. No entanto, o índice DAX avançou 0,43%, para 12.749,12 pontos, com os papéis da E.On subindo 4,31%.

Commodities também ajudaram a alta das bolsas europeias. O cobre se recuperou parcialmente de perdas recentes e fez com que papéis de mineradoras ampliassem os ganhos da sessão anterior em Londres. O índice FTSE-100 foi favorecido, fechando em alta de 0,57%, aos 7.342,21 pontos. A Anglo American ganhou 1,09%, a Antofagasta avançou 1,00%, a Rio Tinto subiu 1,14% e a Glencore se expandiu 2,27%.

Na Bolsa de Paris, o otimismo com Macron continua, mas analistas indicam que o resultado das eleições legislativas de junho será decisivo para o futuro da França. O índice CAC-40 ganhou 0,28%, a 5.398,01 pontos. No entanto, bancos recuaram, ainda com um movimento de realização de lucros: o Société Générale caiu 1,96% e o BNP Paribas teve baixa de 0,27%.

O índice FTSE-MIB, da Bolsa de Milão, teve alta de 0,27%, a 21.486,95 pontos. No geral, bancos fecharam em queda, com o Banco BPM recuando 5,06%, mas a Telecom Italia subiu 0,68% e a ENI avançou 1,03% nesta terça-feira.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 destoou dos demais e fechou em baixa de 0,42%, aos 11.049,20 pontos. Já o índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, avançou 0,42%, para 5.254,52 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)

Veja Também

Comentários