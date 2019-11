Maia, sobre cessão onerosa: É preciso avaliar motivos dessa frustração do leilão

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o resultado final do megaleilão do pré-sal, nesta quarta-feira, 6, frustrou as expectativas do mercado. De acordo com Maia, é preciso avaliar os motivos que levaram a equipe econômica a estimar uma arrecadação de R$ 106,5 bilhões, R$ 36,5 bi a menos do arrecadado.

A Petrobras, com as chinesas CNOOC e CNODC, arrematou duas das quatro áreas oferecidas, pagando R$ 69,96 bilhões. As grandes petroleiras ficaram de fora e as outros dois campos não tiveram oferta.

"O leilão foi abaixo do que a equipe econômica do governo anunciou. A expectativa do governo era uma e veio abaixo. É preciso avaliar os motivos dessa frustração do leilão", afirmou Maia.