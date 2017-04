Maia se antecipa e abre ordem do dia com reforma trabalhista na pauta da sessão

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se antecipou e já abriu a ordem do dia no plenário com pauta única: a reforma trabalhista. Menos de 300 deputados marcaram presença até o momento.

A oposição já começou a obstruir a sessão com a apresentação de um pedido de votação nominal do requerimento de retirada de pauta. Os oposicionistas sustentam que a pressa para a votação do projeto se deve ao medo dos governistas da greve geral marcada para sexta-feira, 28.

Em discurso no plenário, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) lembrou aos colegas que haverá pressão das ruas após a votação desta quarta. "Os senhores tomam voo de carreira e serão cobrados pelo voto de hoje", afirmou.

Maia demonstrou disposição de dar celeridade à votação. O deputado está controlando o tempo de discursos em plenário e exigindo que os parlamentares que fazem questões de ordem digam qual artigo do regimento estão utilizando para interromper a sessão.

