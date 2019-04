Maia retorna ao plenário da CCJ e acompanha audiência de Guedes

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para acompanhar a audiência do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a reforma da Previdência. Ele acompanha as discussões sentado à mesa, ao lado do presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR).