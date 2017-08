Maia: retomada econômica depende de reconstrução da base aliada de Temer

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira, 3, após fazer apresentação em evento do Goldman Sachs em São Paulo, que a reconstrução da base aliada de Michel Temer, permitindo continuidade da agenda reformista, será determinante para a retomada da economia.

"Acho que o que vai ajudar ou não a economia é a reconstrução da base, trazer de volta o PSDB completo para a base, para que se possa sinalizar que temos maioria para aprovar as reformas", disse a jornalistas.

Segundo Maia, uma das preocupações dos investidores que participaram do evento foi justamente a agenda do Congresso após a votação ontem da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. "O resultado de ontem no curto prazo não atrapalha a economia", disse o parlamentar.

A agenda da Câmara, segundo o deputado, é a do mercado de trabalho e da geração de empregos. "Não é a agenda das corporações", disse ele. Para o parlamentar serão os investimentos privados que vão recuperar o emprego e a renda.

Veja Também

Comentários