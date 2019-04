Maia recebe Bernard Appy e parlamentares para palestra sobre reforma tributária

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebe o economista Bernard Appy na manhã desta terça-feira, 2, em sua residência oficial para uma palestra sobre a reforma tributária.

Parlamentares do Congresso foram convidados para acompanhar. O evento é mais uma sinalização de Maia sobre o empenho do Parlamento com a pauta econômica do País.

Appy é um dos defensores da reforma tributária.

Durante as eleições do ano passado, suas ideias sobre o tema apareceram em diversos programas de governo e o economista teve encontros com candidatos como Geraldo Alckmin (PSDB) a Guilherme Boulos (PSOL).