Maia mantém silêncio sobre declaração de Jucá de adiamento da reforma

- Foto: Agência Brasil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), segue em silêncio sobre a declaração do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), de que a reforma da Previdência só será votada em fevereiro de 2018. Questionado por mensagem por jornalistas e no plenário da Casa por deputados, Maia não se pronunciou.

Mais cedo, em entrevista ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, adiantou que há um acerto entre Maia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e o presidente Michel Temer para só votar a reforma em fevereiro. Segundo Jucá, o combinado é que as duas casas votem a matéria de forma "casada": ou seja, Senado votaria a proposta logo após deputados aprovarem a matéria.