Maia informará na próxima semana data de votação da Previdência no plenário

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 11, que informará na próxima semana a data de votação no plenário da Casa da reforma da Previdência. "Vamos construir (a data de votação). Na próxima semana, passo para vocês", afirmou Maia, após reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.

Nesta quarta-feira, 10, o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse ao Broadcast Político que a votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara começará no final de maio. Ele evitou cravar uma data, mas disse que o objetivo do governo é concluir os dois turnos da votação antes do feriado de Corpus Christi, em 15 de junho.

A votação da reforma na comissão especial da reforma foi concluída na terça-feira, 9. Pelo regimento interno da Câmara, a proposta só pode ser votada no plenário após um prazo de duas sessões. O governo, porém, só pretende colocar a matéria em votação no plenário quando tiver certeza de que tem pelo menos 330 votos favoráveis, mais do que os 308 mínimos necessários.

Veja Também

Comentários