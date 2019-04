Maia: É necessário emenda constitucional para dividir cessão onerosa com Estados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou avaliar que há necessidade de emenda constitucional para fazer repasse aos governadores por meio da cessão onerosa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que há receio de que, passando pelo Congresso Nacional, o processo demore.

Os dois tiveram um momento de impasse durante a palestra sobre o quanto de recursos o governo poderia arrecadar com o leilão do excedente do pré-sal. "Então, você vai receber R$ 100 bilhões", disse o deputado. "Quem disse que são 100?", indagou Guedes. "Estou torcendo", completou o presidente da Câmara.