Maia considera positivo argumento de instalação de CPI da carne, dizem deputados

Os apoiadores do pedido de criação de uma CPI na Câmara para investigar as denúncias apontadas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca fizeram uma reunião na manhã desta q quarta-feira, 23, com o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para pedir a instalação imediata dos trabalhos. Segundo os parlamentares, Maia disse que os argumentos do requerimento são positivos e que não haveria motivos técnicos ou políticos para indeferir o pedido.

A Secretaria Geral da Mesa validou 214 assinaturas de apoio à CPI, quando o mínimo necessário eram 171 assinaturas. "Da parte dele (Maia) não há nenhuma restrição", contou do deputado Ivan Valente (PSOL-SP), um dos autores do requerimento. Segundo os deputados, Maia pode despachar o pedido protocolado na quarta até a próxima terça-feira, 28.

Atualmente, há duas CPIs em funcionamento: Lei Rouanet e Funai e Incra (2), mas há uma aguardando constituição, que é a da Indústria das Multas. A Casa permite o funcionamento simultâneo de até cinco CPIs.

Seguem na fila aguardando despacho de Maia os requerimentos de criação das comissões de investigação sobre Quadrilhas de Roubo de Veículos, Carf, UNE, Carne Fraca e Altos Preços das Empresas Aéreas. Deputados revelaram que Maia disse no encontro que não está disposto a autorizar o funcionamento das CPIs da UNE e Carf.

