Maggi reafirma temor com queda nas exportações brasileiras de carne

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, reafirmou o temor com a queda nas exportações brasileiras do setor de proteína animal por causa dos efeitos da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. Nesa segunda-feira, 27, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) informou que a exportação média diária de carne recuou 19% na quarta semana de março (20 a 26) ante a média das três primeiras semanas do mês. "Acho que teremos problemas, porque nossa imagem foi muito atacada", disse. "Nossos concorrentes aproveitam momentos de fragilidade para ganhar mercado e minha sugestão é de que as empresas procurem seus parceiros comerciais", emendou o ministro.

Maggi citou como exemplo um dos frigoríficos investigados que tinha produtos com data vencida e, apesar de admitir os problemas com a imagem do setor, espera uma recuperação nas exportações, já que houve efetiva interrupção de abate em só uma unidade. "Espero sinceramente que algum dia teremos exportação maior do que o normal, porque tinha muito produto nos portos para embarcar", explicou. Maggi afirmou ainda que o primeiro momento é o restabelecimento das exportações e que a briga para reconquistar confiança externa e dos consumidores será em uma segunda fase.

