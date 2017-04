Maggi diz que reabertura de unidade da BRF depende de parecer técnico

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que a reabertura do frigorífico da BRF, em Mineiros (GO), depende a partir de agora de pareceres técnicos. Ele participou na manhã desta segunda-feira, 3, da abertura da feira agropecuária Tecnoshow, em Rio Verde, a cerca de 200 quilômetros da unidade interditada, que é uma das 21 investigadas na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

No evento, Maggi foi cobrado sobre o fim do bloqueio à fábrica. As granjas do município chegaram a acumular mais de 300 mil perus em situação de abate, por causa do fechamento da agroindústria desde o dia 17 de março. Diariamente, o frigorífico abate 25 mil aves por dia.

Há a possibilidade de esses animais serem transferidos para a unidade da BRF em Uberlândia, em Minas Gerais. Este transporte, no entanto, depende ainda de autorização do Ministério da Agricultura.

A decisão pode sair ainda nesta segunda-feira, após uma reunião em Brasília, com o secretário executivo do ministério, Eumar Novacki, e a Defesa Agropecuária.

