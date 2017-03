Maggi destaca autoembargo em frigoríficos e não vê novidade em decisão da Rússia

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, avaliou nesta quarta-feira, 29, ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a decisão do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia de suspender a importação das unidades de aves da BRF, em Mineiros (GO), e de carne bovina da JJZ Alimentos, em Goianira (GO), "não tem novidades". Segundo ele, o comunicado apenas ratifica a decisão do governo brasileiro de embargar e suspender as exportações dessas de outras 19 unidades investigadas no caso.

Anteriormente, a Rússia havia pedido apenas mais informações sobre as plantas específicas que exportam para o país.

"Nós fizemos um autoembargo dos 21 frigoríficos preventivamente, então aí não tem aí não tem nada de novo", relatou Maggi.

Além disso, de acordo o ministro, o governo russo e de outros países clientes externos da carne brasileira já têm a lista dos estabelecimentos investigados pela Operação Carne Fraca.

