Maggi: Brasil deve responder ainda hoje pedido de esclarecimentos da UE

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que o Brasil deve responder ainda neste domingo, 19, o pedido de esclarecimentos feito pela União Europeia e pela China sobre as fraudes no comércio de carnes, reveladas pela Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal na sexta feira, 17. "É absolutamente natural que os países peçam informações. Estamos prontos para responder", disse.

Maggi afirmou haver "fantasias" em relação a dados divulgados sobre as investigações, como irregularidades no uso de cabeças de porco na formulação de embutidos, o que, de acordo com ele, é permitido. "Não estou dizendo que não tenha sentido a investigação. Com toda certeza tem", disse. Ele, no entanto, afirmou ser preciso separar as questões.

O ministro afirmou respeitar as investigações. "Mas questionamos a Polícia Federal da ausência na investigação de integrantes da sua pasta." Como resposta, ouviu que havia funcionários suspeitos de participar da fraude. "A partir de agora a investigação continuará, mas com um aparato técnico que até agora não havia. A investigação daqui para frente tomará um novo rumo."

