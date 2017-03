Maggi: Austrália ganhou vantagem enorme sobre Brasil nas vendas para China

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lamentou nesta sexta-feira, 24, o fato de a Austrália ter sido autorizada a exportar carne bovina para a China, na esteira das revelações da operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

Ele explicou que a Austrália tinha restrições para entrar no mercado chinês. Porém, todos os frigoríficos do país foram autorizados hoje a exportar. "Era um concorrente com quem brigávamos dia a dia. Agora, eles têm uma vantagem enorme sobre nós", comentou.

Ele reconheceu que a crise da carne deixou o Brasil vulnerável ao ataque de concorrentes. Segundo avaliou, os países são solidários, mas o País deverá sofrer ataques no front comercial. "Isso é natural", reconheceu.

Maggi comparou o mercado internacional a um ônibus lotado, em que todos disputam espaço. "Temos de estar atentos é para não sermos empurrados para fora do ônibus.

