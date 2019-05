Magazine Luiza apresentou no primeiro trimestre lucro líquido R$ 132,1 mi

O resultado financeiro líquido foi uma despesa de R$ 98,9 milhões, 65,5% acima do mesmo intervalo de 2018. - (Foto: Divulgação)

O Magazine Luiza apresentou no primeiro trimestre lucro líquido de R$ 132,1 milhões, o que representa uma queda de 10,4% sobre o mesmo período do ano passado. O dado considera a adoção do IFRS 16, que se refere à contabilidade de arrendamentos. Já o dado pró-forma, sem esse efeito e em bases comparáveis, foi de R$ 138,6 milhões, queda de 6%.

Considerando o resultado da financeira Luizacred, de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pelo Banco Central, o lucro pró-forma do Magazine Luiza teria sido de R$ 156,8 milhões no trimestre, segundo relatório que acompanha o demonstrativo financeiro.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 395,4 milhões no período, alta de 31,6%, com margem de 9,1%, 0,8 ponto porcentual maior que no primeiro trimestre de 2018.

O indicador pró-forma foi de R$ 318,5 milhões, aumento de 6,0%; tendo como margem 7,4%, uma queda de 0,9 p.p.

"O elevado crescimento das vendas, o resultado positivo do e-commerce e a diluição das despesas fixas contribuíram para o crescimento nominal do Ebitda. Por outro lado, em linha com a fase estratégica de foco no cliente, os investimentos adicionais em melhoria no nível de serviço e aquisição de novos clientes influenciaram a margem Ebitda no trimestre, que passou de 8,3% para 7,4%", explica a administração da varejista.

A receita líquida cresceu 19,8% para R$ 4,329 bilhões ao final de março, e as vendas totais, incluindo marketplace, avançaram 28,0%, para R$ 5,718 bilhões.

O resultado financeiro líquido foi uma despesa de R$ 98,9 milhões, 65,5% acima do mesmo intervalo de 2018.