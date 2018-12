Macron deve se reunir com autoridades locais para discutir protestos

O presidente da França, Emmanuel Macron, planeja se reunir com autoridades nacionais e locais na segunda-feira (10) para ouvir suas propostas e discutir soluções para a onda de protestos violentos que acontecem na capital francesa, segundo um funcionário do governo. O oficial do Palácio do Eliseu, sede do governo francês, disse que o objetivo do presidente é mobilizar a ação de autoridades que representem interesses políticos, econômicos e sociais do país em uma tentativa de enfraquecer as manifestações.

No sábado, um novo protesto violento ocorreu em Paris e em cidades da região, pelo quarto fim de semana seguido. Cerca de 135 pessoas ficaram feridas em todo o país, incluindo 71 em Paris entre manifestantes e policiais. O Ministério do Interior da França disse neste domingo que 1.220 pessoas foram detidas em torno de Paris, após policiais inspecionarem estações de metrô por todo o país.

Os manifestantes protestam principalmente contra os altos custos de vida do país. O movimento, marcado pelos coletes amarelos dos manifestantes, teve início com o aumento do imposto de combustível há cerca de um mês. Na semana passada, numa tentativa de reverter as mobilizações, Macron revogou o aumento das tarifas. Fonte: Associated Press