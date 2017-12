Macri celebra reforma da Previdência e diz que violência é orquestrada

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, comemorou no começo da tarde desta terça-feira a aprovação da reforma da Previdência no país e criticou os atos de violência vistos nos arredores do Parlamento do país nos últimos dias.

"Os atos de violência foram claramente orquestrados e premeditados, e serão investigados", afirmou Macri em coletiva de imprensa, realizada na Casa Rosada. "Eu respeito que há pessoas que acreditam que essas reformas não são boas. É ilógico haver unanimidade. Mas eu estou dizendo para que não duvidem das nossas intenções, porque estou convencido que essas mudanças vão ajudar as pessoas."

A reforma da Previdência da Argentina foi aprovada na Câmara por 127 votos a favor e 117 contra, após 17 horas de sessão. Houve protestos nas ruas de Buenos Aires, que deixaram diversos feridos.

A legislação, que já havia sido aprovada no Senado e segue agora para a sanção de Macri, vai mudar a fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários, com base na inflação em vez da taxa de crescimento salarial e do aumento das contribuições fiscais.

"Nós criamos uma fórmula que defende (os aposentados) da inflação e garante que eles ficarão em situação melhor. "Nossa prioridade é cuidar dos aposentados." Fonte: Associated Press.