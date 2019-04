Luizão Goulart, a Guedes: a proposta é do Ministério da Economia ou do governo?

Um dos autores do requerimento de audiência do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o deputado Luizão Goulart (PRB-PR) cobrou uma defesa mais enfática da reforma da Previdência pelos integrantes do governo.

"Essa proposta é do Ministério da Economia ou do governo? Em que momento o governo como um todo vai sair à rua para convencer a população de que a reforma é necessária, justa e boa?", questionou. "Nós aqui estamos sintonizados com nossa população", avisou.

O deputado ainda lembrou que nenhuma outra categoria da população foi ouvida antes de o governo apresentar sua proposta de reforma da Previdência, diferentemente do ocorrido com as Forças Armadas, que "fizeram seu próprio projeto". A proposta dos militares incluiu uma reestruturação de carreiras com aumento de soldos e de gratificações. "A reforma reduz privilégios, mas não pode ser incoerente (sobre militares", criticou.

Goulart afirmou ainda que tem preocupação sobre o impacto da "redução de benefícios" provocada pela reforma nos municípios, uma vez que muitos dependem da renda de Previdência e benefícios assistenciais para sustentar comerciantes e movimentar a economia. "Até considero a reforma necessária, mas ela também não pode penalizar os mais pobres", disse.