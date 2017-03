Luiz Fernando Vianna assume direção-geral de Itaipu

Tomou posse nesta segunda-feira (27/03) o novo diretor-geral do Brasil da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Vianna. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, participou da cerimônia e exaltou a importância da hidrelétrica na matriz nacional e disse esperar que, no futuro, o exemplo de Itaipu possa ser replicado em outras parcerias com países vizinhos.

Antes de assumir o comando brasileiro da maior empresa do mundo em geração de energia limpa e renovável, o engenheiro eletricista Luiz Fernando Vianna foi diretor presidente da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e presidiu o Conselho de Administração da Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine) entre 2004 e 2014. Indicado para o cargo pelo PSDB, Vianna substitui o engenheiro agrônomo Jorge Miguel Samek, o mais longevo diretor brasileiro na empresa, que passou 14 anos no cargo.

Em nota, a assessoria de imprensa de Itaipu informou que Vianna elencou como prioridades à frente da estatal a atualização tecnológica de Itaipu e as tratativas para revisar o Tratado de Itaipu, documento que define as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade. "Esse tema será tratado com profunda cooperação e total integração com nossos parceiros paraguaios", discursou Vianna ao tomar posse.

Em cerimônia realizada no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, também foram empossados o diretor financeiro-executivo, Marcos Stamm, e o diretor administrativo, Marcos Baumgärtner. O diretor jurídico, Cezar Ziliotto, foi mantido no cargo.

De acordo com a estatal, Vianna e demais diretores recém-nomeados pelo presidente Michel Temer já assumiram os respectivos cargos formalmente em Foz do Iguaçu, na semana passada. Também participaram da cerimônia o ministro da Saúde, Ricardo Barros e o governador do Paraná, Beto Richa.

