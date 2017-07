'Lucro social' existe?

O Global Impact Investing Network (GIIN) classifica os investimentos de impacto como aqueles feitos em empresas, organizações e fundos com a intenção de causar impacto social e ambiental ao lado de um retorno financeiro.

No Brasil, o assunto ganhou maior relevância após a divulgação das recomendações da Força Tarefa de Finanças Sociais para facilitar a conexão entre a oferta de capital e os negócios de impacto.

Entre as principais características do investimento de impacto social estão a intenção do investidor, o retorno e a gama de opções de ativos que podem se utilizar desse modelo.

Além de mostrar que o mercado financeiro não precisa existir só para o lucro, o objetivo desse tipo de investimento, segundo o GINN, é desafiar a noção de que as questões sociais e ambientais devem ser abordadas apenas por doações filantrópicas, apesar de se complementarem, como acredita Daniel Izzo, cofundador da Vox Capital, primeira empresa de investimentos de impacto social no Brasil.

